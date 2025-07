Elon Musk lança partido político nos EUA

Empresário e ex-aliado de Trump, Elon Musk anunciou a criação do Partido da América para "devolver a liberdade" aos EUA

Elon Musk (foto: Alisson Robbert/AFP/Bloomberg)

O empresário Elon Musk, ex-aliado do presidente Donald Trump, anunciou neste sábado (5) a criação do seu próprio movimento político, o Partido da América.

"Hoje é criado o Partido da América", anunciou Musk, referindo-se aos Estados Unidos. Seu objetivo é "devolver a liberdade" ao país, publicou no X o diretor-executivo da Tesla e da SpaceX.

Decepcionado com o projeto de lei orçamentária apresentado por Trump, que ele acusa de aumentar a dívida do país, Musk havia prometido nos últimos dias criar seu próprio movimento político caso o texto fosse aprovado. Ontem, quando isso aconteceu, Musk lançou no X uma enquete sobre sua ideia de criar um novo partido.

"Em uma proporção de dois para um, disseram sim a um novo partido, e o terão!", publicou o empresário hoje, após 65% do cerca de 1,2 milhão de participantes da iniciativa responderem "sim".

"Quando se trata de arruinar o nosso país com o desperdício e a corrupção, vivemos em um sistema de partido único, e não em uma democracia", disse Musk.