Israel anuncia ter recebido cadáver de refém em Gaza

Hamas e seus aliados devolveram 26 dos 28 corpos de reféns

AFP

Publicado: 03/12/2025 às 15:47

Corpo foi devolvido nesta quarta-feira (3)/ AFP

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) ter recebido o cadáver de um refém através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR), segundo um comunicado do gabinete do primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido, entregue às forças do exercito e do Shin Bet [serviço de segurança interna] dentro da Faixa de Gaza", destaca o comunicado.

O exército afirmou posteriormente que o caixão havia sido transportado à Israel e se dirigia ao Instituto Nacional de Medicina Forense, em Tel Aviv, para uma autópsia que permita identificá-lo.

O braço armado do Hamas anunciou previamente que devolveria, em conjunto com seu aliado Jihad Islâmica, o corpo de um refém às 17h00 locais (12h00 de Brasília).

Os braços armados dessas duas organizações, consideradas "terroristas" por vários países, realizavam buscas em Beit Lahia, no norte do território palestino, e "encontraram restos que poderiam pertencer ao corpo de um prisioneiro israelense", explicou uma fonte do Hamas.

Na véspera, esses grupos islamistas entregaram outro corpo, mas Israel afirmou nesta quarta-feira que os restos mortais não correspondiam a nenhum dos dois reféns ainda mantidos em Gaza.

"Ao concluir o processo de identificação realizado no Centro Nacional de Medicina Forense, determinou-se que os elementos trazidos ontem para exame da Faixa de Gaza não estão relacionados com nenhum dos reféns", indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Em outubro, uma trégua pôs fim a mais de dois anos de guerra na Faixa de Gaza, iniciada pelo ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Segundo o acordo de trégua, o movimento islamista palestino libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que ainda estavam vivos.

Desde então, o Hamas e seus aliados também devolveram 26 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo. Os dois corpos restantes são de um israelense e um tailandês.

