Pentágono afirma ter plano se Nicólas Maduro fugir da Venezuela

Operação militar dos EUA no mar do Caribe e do Pacífico já bombardeou cerca de 21 embarcações

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela (AFP PHOTO/VENEZUELAN PRESIDENCY/ZURIMAR CAMPOS)

A porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, declarou hoje ter um plano caso o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fuja do país, no contexto das tensões bilaterais entre os dois países após o destacamento de tropas norte-americanas no Mar do Caribe para combater o narcotráfico.

Wilson garantiu que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos possui uma resposta planejada e pronta e está totalmente à disposição do presidente Donald Trump, para fazer o que for necessário.

"Estamos sempre preparados. Temos planos para todas as contingências e vamos garantir que, no que diz respeito ao tráfico de droga, o desmantelaremos. O objetivo é eliminar os narcoterroristas e erradicar essa ameaça que está envenenando o povo norte-americano. Esta é uma missão fundamental para proteger o país e nos orgulhamos de fazer parte dela", afirmou a porta-voz.

Desde o começo da operação militar dos EUA de bombardear embarcações no mar do Caribe e também do Pacífico, já forma realizados cerca de 21 ataques contra barcos com drogas, o que resultou na morte de 82 narcoterroristas.

Wilson indicou que cada ataque contra essas organizações é feito em defesa da segurança vital dos Estados Unidos.