Trump e Maduro conversam por telefone e discutem possível encontro, diz imprensa americana

A ligação ocorre em um momento de aumento da pressão de Washington sobre a Venezuela

Presidente dos EUA, Donald Trump, (à esq.) e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (BRENDAN SMIALOWSKI, FEDERICO PARRA / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, e seu par venezuelano, Nicolás Maduro, tiveram na semana passada uma conversa por telefone na qual discutiram uma possível reunião nos Estados Unidos, informou o New York Times nesta sexta-feira (28).

A ligação ocorre em um momento de aumento da pressão de Washington sobre a Venezuela, com uma importante mobilização militar no Caribe que inclui os maiores porta-aviões do mundo.

O governo Trump afirma que seu objetivo é impedir o tráfico de drogas do país sul-americano, mas Caracas garante que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime.

A Casa Branca não respondeu ao pedido da AFP para confirmar a notícia publicada pelo jornal nova-iorquino, que aponta ainda que o secretário de Estado, Marco Rubio, também participou da chamada.

Desde o início de setembro, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas em mais de 20 ataques contra supostas lanchas do narcotráfico, no Caribe e no leste do Pacífico.

Washington ainda não apresentou nenhuma prova de que essas embarcações eram usadas para transportar drogas ou representavam qualquer perigo para os Estados Unidos.

A notícia sobre a ligação entre Trump e Maduro foi publicada um dia após o presidente americano afirmar que as medidas para dissuadir o narcotráfico venezuelano por terra eram iminentes, o que agravou ainda mais as tensões com Caracas.

“Provavelmente vocês notaram que as pessoas não estão querendo fazer entregas pelo mar, e começaremos a detê-los por terra”, declarou Trump, acrescentando: “Além disso, por terra é mais fácil, mas isso trará muito em breve”.