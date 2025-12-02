Papa pede que EUA busquem diálogo em vez de invadir Venezuela

Declaração foi dada após o término da primeira viagem de Leão 14 como papa ao exterior, na Turquia e no Líbano

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)

Leão 14 pediu nesta terça-feira (2) aos Estados Unidos que busquem o diálogo com a Venezuela antes de qualquer operação contra seu território, após o término de sua primeira viagem como papa ao exterior, na Turquia e no Líbano.

O pontífice americano instou desde Beirute a encontrar "novas abordagens" no Oriente Médio para fazer triunfar a paz, durante uma missa ao ar livre que reuniu cerca de 150 mil pessoas.

Leão 14 voltou a compartilhar esse apelo contra a violência a bordo do avião papal que o transportava da capital libanesa para Roma, em referência às tensões entre Venezuela e Estados Unidos diante do envio militar de Donald Trump no Caribe.

"É melhor buscar maneiras de diálogo, talvez pressão, até mesmo pressão econômica, mas buscando outro caminho para mudar, se for isso que os Estados Unidos decidirem fazer", declarou o papa.

O pontífice se mostrou contrário a qualquer solução violenta ao indicar que "as vozes que vêm dos Estados Unidos mudam".

"Por um lado, parece que houve uma conversa por telefone entre ambos os presidentes; por outro, há esse perigo, essa possibilidade de que haja alguma atividade, alguma operação, até invadindo território da Venezuela. Eu não sei mais", disse em espanhol.

Leão 14, que encerrou nesta terça-feira uma visita de seis dias à Turquia e ao Líbano, declarou que planeja uma possível viagem à África em 2026 e que cogita uma visita à América Latina posteriormente.

Reiterou que gostaria "muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que aguardam a visita do papa", embora tenha respondido que o projeto ainda estava em estudo e mencionou apenas "2026 ou 2027" quando questionado sobre a data.

"Acho que o Peru também me receberia com alegria", brincou, referindo-se ao país onde passou mais de 20 anos como missionário e do qual também tem a nacionalidade.



"Novas abordagens"

Do Líbano, o chefe da Igreja Católica afirmou que a região "precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e de violência, para superar as divisões políticas, sociais e religiosas, e abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz".

Leão 14 encorajou os cristãos do Oriente Médio a "serem corajosos" e, antes de embarcar de volta, lançou uma mensagem ao Hezbollah e a Israel, sem mencioná-los diretamente.

"Precisamos reconhecer que a luta armada não traz benefícios. As armas são letais, mas a negociação, a mediação e o diálogo são construtivos. Escolhamos todos a paz como caminho, e não apenas como objetivo", disse no aeroporto.

Robert Francis Prevost foi recebido com fervor no Líbano, uma nação assolada por um colapso econômico e que ainda se recupera da guerra entre o movimento islamista Hezbollah e Israel no ano passado, que muitos temem que seja retomada, especialmente com a recente intensificação dos ataques aéreos israelenses.

"Despojemo-nos da armadura de nossas divisões étnicas e políticas, abramos nossas confissões religiosas ao encontro mútuo e despertemos em nossos corações o sonho de um Líbano unido", proclamou o papa em sua homilia, durante a missa celebrada perto do local da explosão que devastou a capital libanesa em agosto de 2020.

Ao chegar ao serviço religioso, Leão 14 abriu caminho entre a multidão em seu papamóvel, enquanto as pessoas lhe ofereciam rosas.

"Viemos com alegria para participar desta celebração celestial", disse Samira Khoury, uma das 150 mil pessoas que assistiram à missa próxima ao mar, segundo o serviço de imprensa do Vaticano, que citou dados das autoridades locais.



Sinal de "esperança"

"É um sinal de esperança para o Líbano. Já posso sentir a paz apenas ao ver o povo e a felicidade deles, e posso ver a esperança em seus olhos pelo futuro", disse Elias Fadel, de 22 anos. "Esperemos que não haja nenhuma guerra", acrescentou.

Antes da missa, o papa rezou no porto, onde ocorreu a catastrófica explosão em 4 de agosto de 2020, que causou a morte de mais de 220 pessoas, deixou mais de 6.500 feridos e devastou amplas áreas de Beirute.

Em um monumento aos falecidos, com contêineres de transporte, escombros e silos de grãos destruídos visíveis nas proximidades, Leão 14 acendeu uma lâmpada após rezar em silêncio. Também conversou com sobreviventes e familiares das vítimas, incluindo crianças, muitas das quais seguravam fotos de seus entes queridos.

Nenhum responsável foi responsabilizado pela explosão do porto de Beirute, uma das maiores explosões não nucleares da história.