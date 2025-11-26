Também há informações de locais de que o presidente Umaro Sissoco Embaló foi detido

Militares de Guiné-Bissau anunciam o controle do país ( Patrick MEINHARDT / AFP)

Nesta quarta-feira (26), os militares de Guiné-Bissau, na África Ocidental, anunciaram que assumiram o controle total do país.

Também há informações de locais de que o presidente Umaro Sissoco Embaló foi detido. Os relatos indicam que homens em uniformes militares assumiram o controle da principal via de acesso ao palácio presidencial e que se trata de um golpe de Estado, que membros da sociedade civil e de partidos da oposição denunciam como sendo uma manobra do chefe de Estado para suspender o processo de contagem de votos das eleições presidenciais de domingo que lhe seria desfavorável.

Os militares ainda declararam na sede do Estado-Maior das Forças Armadas que suspenderam o processo eleitoral e fecharam as fronteiras, enquanto o país aguarda os resultados das eleições presidenciais e legislativas.

Segundo o porta-voz de Embaló, Antonio Yaya Seidy, homens armados não identificados atacaram a comissão eleitoral para impedir o anúncio dos resultados da votação, previsto para acontecer na quinta-feira.

Além disso, estão sendo reportados tiros e confrontos no centro da cidade de Bissau, capital do país.

Em atualização