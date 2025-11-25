Mediadores se encontraram hoje para segunda fase de acordo de cessar-fogo em Gaza

Nas conversações estão a implementação da segunda fase do acordo entre Israel e o Hamas

Gaza (AFP)

Nesta terça-feira (25), as delegações dos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, mediadoras do cessar-fogo na Faixa de Gaza, se reuniram no Cairo para discutir a segunda fase do acordo, que entrou em vigor em 10 de outubro.

Nas conversações para a implementação da segunda fase do acordo entre Israel e o Hamas, os mediadores concordaram em continuar a reforçar a cooperação com o Centro de Coordenação Civil-Militar, que é responsável pela monitorização da trégua e pela preparação da transição em Gaza

O Hamas e Israel se acusam mutuamente de violação do acordo, mas as discussões realizadas hoje abordaram modos de remover obstáculos e limitar tais violações, de forma a preservar a trégua.

O encontro no Cairo também acontece dois dias depois da visita de uma delegação do Hamas para negociações da segunda fase com o chefe dos serviços de informações egípcios, Hassan Rashad.

No entanto, muitos detalhes permanecem por resolver após a assinatura do acordo de cessar-fogo, sobretudo em relação ao calendário das etapas seguintes e à forma como irão decorrer.

O acordo estabelece o destacamento de forças no território palestino, formando uma força internacional de estabilização, composta majoritariamente por países árabes e muçulmanos, para supervisionar a segurança durante a retirada do exército israelense do enclave.

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelaty, defendeu a necessidade desta força e sublinhou os esforços do Egito para garantir o acesso da ajuda humanitária, que se mantém limitada, à Faixa de Gaza.

Enquanto isso, desde que o inicio do cessar-fogo, os ataques de Israel já mataram pelo menos 345 pessoas, segundo os dados mais recentes das autoridades médicas locais.

Já a primeira fase da trégua incluiu a troca dos últimos 20 reféns vivos e 28 mortos por quase dois mil prisioneiros palestinos e os corpos de outras centenas que o governo de Israel mantinha em sua posse.

Por outro lado, o Hamas entregou hoje mais um corpo, que, se for confirmado corresponder a um refém israelense, reduzirá para apenas dois o número de pessoas em Gaza.

