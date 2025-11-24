Zelensky indica otimismo nas negociações de paz para a Ucrânia

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Ludovic MARIN / POOL / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que os esforços e trabalhos para a paz na Ucrânia vão prosseguir e manifestou otimismo ao indicar que há sinalização de que os Estados Unidos estão acolhendo e ouvindo a posição de Kiev.

Durante o fim de semana ocorreram várias reuniões na Suíça entre ucranianos, norte-americanos e europeus sobre as negociações de paz para a Ucrânia. Em declarações sobre estes encontros, o presidente dos EUA, Donald Trump, avançou que algo de bom pode estar acontecendo.

"Será mesmo possível que grandes progressos estejam sendo feitos nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia? Não acreditem até verem com os seus próprios olhos, mas algo bom pode estar a acontecer", escreveu Trump nas redes sociais.

Entretanto, Zelensky deixou claro na conferência em Genebra que as fronteiras não podem ser alteradas à força. “Os criminosos de guerra não podem fugir à justiça. É crucial apoiar os princípios que a Europa defende e o agressor deve pagar totalmente pela guerra que iniciou”, disse.

Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também nesta segunda-feira (24) anunciou que os membros do bloco foram comunicados por Washington e Kiev de que houve progressos expressivos. "A reunião de ontem, em Genebra, entre os Estados Unidos, Ucrânia, instituições da União Europeia e seus representantes ficou marcada por progressos significativos. Os Estados Unidos e a Ucrânia nos informaram que as discussões foram construtivas e que foram alcançados progressos em diversos assuntos. Saudamos este passo em frente e, apesar de alguns assuntos terem de ser resolvidos, a direção é positiva", afirmou Costa.



“Um envolvimento europeu eficiente e coordenado, assim como uma forte presença europeia em Genebra, nos permitiu fazer progressos significativos nas negociações para uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Embora ainda haja trabalho a ser feito, agora existe uma base sólida para avançarmos. Ao fazermos isso, devemos permanecer unidos e continuar a colocar os melhores interesses da Ucrânia no centro de nossos esforços”, reiterou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen ainda destacou que daqui para frente, o território e a soberania da Ucrânia devem ser respeitados e que somente a Ucrânia, como país soberano, pode tomar decisões relativas às suas forças armadas. “A escolha do seu destino está nas suas próprias mãos. Quero também enfatizar a centralidade da Europa no futuro do país”, sublinhou.

Além disso, a União Europeia reafirmou o apoio político, econômico e militar à Ucrânia. "A UE está empenhada em continuar a prestar ao presidente Zelensky todo o apoio necessário. Apoio diplomático, militar e econômico", garantiu Costa.

Os líderes da União Europeia se reuniram também em Angola para debater o processo de paz na Ucrânia depois do convite do chefe do Conselho Europeu, num encontro que decorreu à margem da cúpula entre a União Europeia e a União Africana.

Em contrapartida, a Rússia rejeitou hoje as modificações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia apresentado pelos EUA. “Tomamos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém”, disse o conselheiro presidencial para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov.

A administração Trump propôs na semana passada um plano para acabar com a guerra, que foi bem recebido por Moscou, uma vez que acatou grande parte das exigências que têm sido feitas pelo presidente russo Vladimir Putin para por fim ao conflito.