Reino Unido alerta Putin após navio militar russo entrar em águas britânicas

O Reino Unido avisou Moscou, nesta quarta-feira (19), que esta pronto para lidar com quaisquer incursões no seu território, após o navio-espião russo Yantar ser detectado no limite das águas britânicas, no norte da Escócia.

O Ministro da Defesa britânico, John Healey, criticou a Rússia pela invasão do navio militar em águas britânicas e disse que pode colocar em risco e comprometer as infraestruturas submarinas do Reino Unido e dos seus aliados.

Healey ainda acrescentou que o navio russo apontou lasers aos pilotos dos aviões de vigilância da Royal Air Force (RAF) que controlavam as suas atividades. "A minha mensagem para a Rússia e para Putin é a seguinte: Estamos de olho em vocês. Sabemos o que estão fazendo. E se o Yantar se deslocar para sul esta semana, estamos prontos", alertou.

Segundo as autoridades britânicas, o Reino Unido e os seus parceiros seguiram o navio e atuam para impedir as suas operações sempre que se aproximar das águas territoriais britânicas. Também informaram que o Yantar integra a Marinha da Rússia, tendo sido desenvolvido para realizar vigilância em tempos de paz e sabotagem em períodos de guerra. "Faz parte de uma frota russa concebida para colocar e manter em risco as nossas infraestruturas submarinas e as dos nossos aliados. É a segunda vez este ano que o navio entra em águas britânicas", acusou Healey, em referência aos ataques a condutores e cabos no Mar Báltico no início deste ano.

Depois de uma advertência no ano passado, o Yantar deixou as águas britânicas rumo ao Mediterrâneo. Quando o navio russo atravessou o Canal da Mancha, em janeiro, foi acompanhado pelo HMS Somerset, uma fragata destacada para a defesa do país nas águas ao redor do Reino Unido.