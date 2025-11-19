Ataque russo contra a Ucrânia deixa 25 mortos e mais de 70 feridos

A Rússia lançou mais um ataque massivo com drones e mísseis em divesas regiões da Ucrânia e deixou cerca de 25 mortos e mais de 70 feridos. (YURIY DYACHYSHYN / AFP)

A Rússia lançou mais um ataque massivo com drones e mísseis em divesas regiões da Ucrânia na última noite, que deixou cerca de 25 mortos e mais de 70 feridos. “Um ataque bárbaro. É assim que os 'planos de paz' da Rússia se parecem na realidade. Este terror só pode ser combatido com força coletiva e pressão sobre Moscou", disse Sybiha Andrii, ministro das Relações Exteriores ucranianos.

A ofensiva russa causou ainda danos em instalações de abastecimento de energia e outras infraestruturas civis. "A Rússia lançou mais de 470 drones de ataque e 48 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia durante a noite. Os ataques russos da última noite provocaram uma destruição significativa em Ternopil, onde edifícios residenciais de nove andares foram atingidos, causando incêndios", informou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A cidade de Kharkiv também foi um dos principais alvos. "Dezenas de pessoas ficaram feridas na cidade, incluindo crianças. Cada ataque descarado contra a vida cotidiana demonstra que a pressão sobre a Rússia é ainda insuficiente. A Rússia deve ser responsabilizada pelas suas ações, e devemos manter o foco em tudo o que nos fortaleça e nos permita abater mísseis russos, neutralizar drones russos e impedir ataques", afirmou Zelensky, que reforçou a necessidade de sanções eficazes contra Moscou e a importância da ajuda dos aliados no combate às forças russas.

Por outro lado, as defesas aéreas russas reivindicaram ter destruído 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.

Invasão do espaço aéreo europeu

A Romênia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e país vizinho da Ucrânia, mobilizou hoje aviões de combate em reação a uma nova incursão de um drone em seu território, anunciou o Ministério da Defesa de Bucareste.

A Defesa romena ainda acrescentou que dois aviões de combate alemães operavam na Romênia e monitorizaram a situação pouco depois da meia-noite, perto da fronteira com a Ucrânia, após os ataques aéreos russos.

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, declarou que a Rússia está testando até onde pode ir com ataques híbridos, como atos de sabotagem, no espaço comunitário, prometendo uma resposta forte dos países europeus. Nesta semana, a Polônia já acusou o Kremlin de sabotar ferrovias no seu país que levam ajuda à vizinha Ucrânia.

“Temos de apresentar uma resposta semelhante para proteger a nossa infraestrutura crítica, para enviar uma mensagem de unidade à Rússia de que eles não podem escapar impunes desses ataques, mas, ao mesmo tempo, dar garantias às nossas sociedades de que não há nada a temer”, apontou Kallas.

A UE reforça a sua resposta estratégica coordenada devido aos ataques híbridos da Rússia que visam não apenas desestabilizar as zonas e os setores afetados, mas também semear um clima de medo, desconfiança e divisão entre os aliados europeus, segundo o bloco.