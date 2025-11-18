ChatGPT, X, Canva e outros sites apresentam instabilidade nesta terça-feira (18)

Segundo o Downdetector, o serviço de distribuição de conteúdo em nuvem Cloudflare registrou instabilidade por volta das 08h50 (horário de Brasília)

Cloudflate derruba ChatGPT, X, Canva e outros sites na manhã desta terça-feira (18) (Reprodução/X)

Muitos usuários foram pegos de surpresa após o X, antigo Twitter, ChatGPT e outros sites apresentarem instabilidade na manhã desta terça-feira (18). Até o momento, não há detalhes sobre a origem do incidente nem previsão de normalização.

Segundo o Downdetector, o serviço de distribuição de conteúdo em nuvem Cloudflare registrou instabilidade por volta das 08h48 (horário de Brasília) e atualizada às 9h03 (de Brasília), quando a companhia reiterou que segue analisando as causas da falha. A própria plataforma de monitoramento teve problemas de acesso.

ChatGPT, X e Canva apresentam instabilidade

O X foi um dos sites e aplicativos com erro de acesso, não carregando corretamente. Ao tentar atualizar o feed da rede social, era possível perceber a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

No caso do ChatGPT, uma mensagem de erro pedia para que uma ferramenta do Cloudflare fosse desbloqueada. Já no Canva exibia uma mensagem similar: "Desbloqueie challenges.cloudflare.com para continuar.