Papa Leão 14 pede 'ações concretas' sobre mudanças climáticas e critica 'falta de vontade'
A mensagem do papa às Igrejas do hemisfério sul foi divulgada pelo Vaticano enquanto elas se reuniam paralelamente às negociações climáticas da ONU em Belém
Publicado: 17/11/2025 às 21:47
Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)
O papa Leão 14 pediu nesta segunda-feira (17) "ações concretas" diante da mudança climática e lamentou a falta de "vontade política de alguns" líderes em uma mensagem em vídeo dirigida a responsáveis religiosos à margem da COP30.
Ele acrescentou que o Acordo de Paris "impulsionou um progresso real e continua sendo nossa ferramenta mais poderosa para proteger as pessoas e o planeta".
A mensagem do papa às Igrejas do hemisfério sul foi divulgada pelo Vaticano enquanto elas se reuniam paralelamente às negociações climáticas da ONU em Belém do Pará.
"Mas devemos ser honestos: não é o Acordo que está falhando, mas nossa resposta. O que está falhando é a vontade política de alguns", declarou o papa.
Leão 14 descreveu na mensagem a região amazônica como um "símbolo vivo da criação com uma necessidade urgente de cuidado".
"A criação clama em inundações, secas, tempestades e um calor implacável. Uma em cada três pessoas vive em grande vulnerabilidade devido a essas mudanças", acrescentou.
"Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante. Ignorar essas pessoas é negar nossa humanidade compartilhada. Ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5°C, mas a janela está se fechando."
As negociações climáticas da ONU entram em sua fase final esta semana, já que os países seguem divididos em torno de pontos-chave, enquanto ministros começaram a chegar na segunda-feira.
O histórico Acordo de Paris de 2015, do qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pela segunda vez a retirada de seu país, busca manter o aquecimento global abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, a 1,5°C.
Desde que foi eleito em maio, o papa Leão 14, nascido em Chicago e que viveu cerca de vinte anos como missionário no Peru, exorta os governos a tomar medidas corajosas diante da mudança climática.