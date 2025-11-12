Ucrânia exonera ministros da Justiça e da Energia por suspeitas de corrupção

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia ( Ludovic MARIN / POOL / AFP))

O governo ucraniano declarou hoje que afastou o ministro da Justiça, Herman Galushchenko, e a ministra da Energia, Svitlana Grinchuk, após o suposto envolvimento de ambos num alegado esquema de fraudes no setor energético, que foi revelado essa semana pela agência anticorrupção do país.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, havia pedido à primeira-ministra ucraniana, Yulia Svirydenko, a demissão devido ao escândalo de corrupção. "O ministro da Justiça e a ministra da Energia não podem permanecer nos cargos. E, depois, tudo deverá ser decidido na esfera legal", reagiu Zelensky.

"Esta manhã realizamos uma reunião extraordinária do governo. Tomamos a decisão de afastar Herman Galushchenko do desempenho das suas funções de ministro da Justiça", anunciou Sviridenko.

De acordo com a imprensa ucraniana, Galushchenko é um dos investigados por ter feito parte de um suposto esquema de comissões na empresa pública de energia atômica, a Energoatom, quando era ministro da Energia. Grinchuk supervisionava a empresa estatal enquanto atual ministra da Energia.

O presidente ucraniano também solicitou ao parlamento que apoiasse a exoneração dos dois ministros, assim que a decisão fosse tomada pelo governo.

Na segunda-feira, segundo uma investigação do Gabinete Anticorrupção da Ucrânia (NABU), foi revelado que Galushchenko esteve envolvido, enquanto era ministro da Energia, numa rede que obteve pelo menos 100 milhões de dólares em comissões relacionadas com contratos cedidos a empresas privadas por uma filial da empresa Energoatom.

A vice-ministra Liudmila Sugak substituirá Galushchenko, que esteve à frente do Ministério da Energia até julho.

A Procuradoria Especial Anticorrupção afirmou ainda na terça-feira ao tribunal que o alegado líder do esquema, o empresário Timur Mindich, tinha influência direta sobre Galushchenko e sobre o então ministro da Defesa, Rustem Umerov.

Mindich é ex-sócio de Zelensky e proprietário de 50% da produtora que ambos fundaram quando o atual presidente era ator.

Enquanto o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Rustem Umerov, também já comandou a equipe de negociação da Ucrânia nas últimas conversações sobre a guerra com a delegação russa.