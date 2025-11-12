Divulgados e-mails comprometedores da ligação entre Trump e o abusador sexual Epstein

Mensagens revelam que o presidente americano teria passado horas com uma das vítimas de tráfico sexual

Nesta quarta-feira (12), congressistas democratas divulgaram e-mails comprometedores, que revelam que o criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019, escreveu que Donald Trump passou horas na sua casa com uma das suas vítimas de tráfico sexual.

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes afirmaram que os e-mails e mensagens divulgados, selecionados entre milhares de documentos recebidos pelo Congresso, levantaram novas questões sobre a relação entre os dois homens. "Quanto mais Donald Trump tenta encobrir os arquivos Epstein, mais nós descobrimos. Esses e-mails e correspondências recentes levantam questões evidentes sobre o que mais a Casa Branca está escondendo e a natureza da relação entre Epstein e o presidente", declarou em um comunicado Robert Garcia, deputado democrata da Califórnia, membro do Comitê de Supervisão.

Além disso, o teor das mensagens também sugerem que Epstein acreditava que Trump sabia mais sobre os seus abusos do que ele havia reconhecido. "É claro que sabia das garotas, muitas das quais menores”, diz uma das mensagens escritas pela sua cúmplice Ghislaine Maxwell em 2011, citadas pelo jornal New York Times.



Epstein foi um financista bilionário norte-americano que era um abusador sexual e foi condenado pela justiça dos EUA. Ele comandou um extenso esquema de tráfico sexual de menores. Em 2019, se suicidou na prisão enquanto aguardava um novo julgamento por graves acusações federais.



Por sua vez, Trump sempre negou veementemente qualquer envolvimento ou conhecimento do tráfico sexual cometido por Epstein. O presidente dos EUA apenas assumiu ter sido amigo de Epstein, tendo se afastado por causa do seu comportamento inapropriado relacionado com um alegado roubo de funcionários.



Mas, a divulgação destes novos elementos aumentou a pressão sobre a Casa Branca para que divulgue os documentos sobre o escândalo, conhecidos como os Arquivos de Epstein. Os democratas têm apelado sucessivamente à procuradora-geral de Trump, Pam Bondi, para divulgá-los.



"Os democratas divulgaram seletivamente e-mails à mídia liberal para criar uma narrativa falsa para difamar o presidente Trump", reagiu Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca.

Segundo o New York Times, os republicanos ainda acusam os democratas de politizar a investigação.