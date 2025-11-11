Supertufão Uwan nas Filipinas mata 18 pessoas e deixa dezenas de feridos

Esta foto mostra uma vista aérea de casas e terras agrícolas submersas pelas águas da enchente na cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, ao norte de Manila, em 11 de novembro de 2025, enquanto as águas continuavam a inundar residências devido às fortes chuvas provocadas pelo supertufão Fung-wong. Vilarejos inteiros ficaram submersos e dezenas de cidades permaneceram sem energia elétrica em 10 de novembro, quando o tufão Fung-wong deixou as Filipinas após matar pelo menos cinco pessoas e desalojar mais de um milhão. (Foto de John Dimain / AFP) ( AFP)

Segundo a agência de notícias das Filipinas (PNA), o secretário-adjunto da Proteção Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, comunicou que pelo menos 18 pessoas morreram devido ao supertufão Fung-Wong, conhecido como Uwan no país.

O fenômeno climático também deixou 28 pessoas feridas e duas desaparecidas, além de 2,4 milhões de deslocados. Foram abertos 11 mil centros para poder abrigar os deslocados.

As autoridades locais disseram que todas as mortes foram atribuídas a deslizamentos de terra, afogamento, eletrocussão e queda de destroços.

Bernardo Alejandro acrescentou que a região mais afetada é Catanduanes, onde o sistema de abastecimento de água sofreu graves danos e as autoridades irão precisar de aproximadamente 15 a 20 dias para conseguir restabelecer o fornecimento. Além disso, Catanduanes, assim como as áreas atingidas de Camarines Sur e Camarines Norte, estão com cortes de energia.

Antes da chegada do Uwan no último domingo, as autoridades filipinas retiraram quase um milhão de residentes das suas habitações no leste e norte do país. A agência meteorológica local ainda ativou no mesmo dia o alerta máximo, de nível 5 nas regiões, sobretudo, do norte das Filipinas. Enquanto , a região metropolitana da capital Manila e arredores ficaram sob alerta de nível 3.

Este foi o segundo tufão que atingiu o país nas últimas semanas, após o tufão Kalmaegi ter feito mais de 200 mortos na semana passada, situação que levou também à suspensão das aulas e de outras atividades públicas como medida preventiva.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou se aproximam das Filipinas, sendo as regiões mais pobres geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, o aquecimento global causado pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes, mais letais e mais destrutivos.