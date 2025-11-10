Queda de avião deixa quatro mortos na Colômbia

Segundo a Aviação Civil, a aeronave perdeu comunicação com a base "aproximadamente dois minutos após a decolagem"

Foto ilustrativa (Freepik)

Quatro pessoas, entre elas três funcionários públicos, morreram nesta segunda-feira (10) em um acidente aéreo no sudeste da Colômbia, quando o avião no qual viajavam perdeu contato poucos minutos após a decolagem e caiu, informaram as autoridades.

Três das quatro vítimas eram funcionários do Registro Nacional, órgão responsável pela emissão de documentos de identidade na Colômbia, confirmou a instituição em comunicado.

Os servidores Gabriel Gómez, José Silva e Nadia Valencia retornavam de uma missão institucional em uma comunidade remota conhecida como Bocoa, no departamento de Vaupés, informou o Registro Nacional.

Equipes de resgate chegaram ao local do acidente e constataram que "a aeronave se encontra totalmente incendiada", afirmou em boletim a Direção de Investigações de Aviação Civil do país.

"Presume-se que não há sobreviventes", acrescentou o órgão.

Segundo a Aviação Civil, a aeronave perdeu comunicação com a base "aproximadamente dois minutos após a decolagem".

Em muitas regiões isoladas da Colômbia, as pessoas dependem de aviões privados de pequeno porte, que registram altos índices de acidentes.

O caso mais emblemático ocorreu em 2023, quando quatro crianças indígenas foram resgatadas após sobreviverem por 40 dias na selva amazônica depois da queda de uma aeronave.