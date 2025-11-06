Trump descarta novos anúncios de tarifas enquanto aguarda decisão da Suprema Corte dos EUA

"Nenhum novo anúncio de tarifas está a caminho. Não vou anunciar tarifas enquanto o caso da Suprema Corte estiver pendente", declarou o presidente americano

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (CHANDAN KHANNA / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 6, que não anunciará novas tarifas enquanto o caso sobre o tema estiver em análise pela Suprema Corte, classificando o processo como "um dos mais importantes da história do país".

"Nenhum novo anúncio de tarifas está a caminho. Não vou anunciar tarifas enquanto o caso da Suprema Corte estiver pendente", declarou Trump, em referência à ação que questiona a legalidade das tarifas impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).

O presidente dos EUA reiterou que as tarifas "são um caso de segurança nacional para os Estados Unidos" e defendeu que as medidas foram necessárias para proteger a economia e a base industrial do país.

Trump reconheceu, contudo, que o governo trabalha com planos alternativos caso o resultado na Suprema Corte não seja favorável. "Precisaremos de um plano de jogo número dois se o caso não correr bem. Podemos fazer outras coisas, mas são mais lentas em comparação", afirmou.