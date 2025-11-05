Incêndio em lar de idosos na Bósnia mata 11 e fere dezenas

Um policial bósnio faz a guarda enquanto outros policiais isolam a área durante uma investigação sobre o incêndio mortal ocorrido no dia anterior em um lar de idosos na cidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, em 5 de novembro de 2025. Um incêndio em um lar de idosos no nordeste da Bósnia matou 11 pessoas e feriu pelo menos 30, informou a polícia em 5 de novembro de 2025, enquanto os investigadores continuam a apurar a causa do incêndio. (Foto de ELVIS BARUKCIC / AFP) ( AFP)

Nesta quarta-feira (05), autoridades da Bósnia e Herzegovina comunicaram que 11 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um incêndio ontem à noite em um lar de idosos na cidade de Tuzla, no norte do país.

A mídia local noticiou que três feridos estão em estado grave. Já o diretor do lar, Mirsad Bakalovic, se demitiu hoje do cargo após os meios de comunicação divulgar queixas e denúncias anteriores referentes às condições precárias da instituição.

Também entre os feridos hospitalizados estão polícias e bombeiros, médicos e funcionários do lar de idosos, além dos residentes.

De acordo com as informações iniciais, o incêndio teve inicio, por motivos ainda desconhecidos, no sétimo andar do estabelecimento, onde viviam pessoas com mobilidade reduzida e com uma saúde muito frágil. A polícia já abriu uma investigação para determinar a causa do incêndio e hoje ainda se realizaram reuniões de emergência na para avaliar a situação.

Mas, um grande contingente de bombeiros conseguiu controlar e extinguir o fogo, informou Zijad Lugavim prefeito de Tuzla, “Estamos nos preparando para realocar os idosos”, afirmou.