Presidente do México sofre assédio sexual; homem tentou tocar seus seios

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, estava falando com apoiadores quando o agressor se aproximou; o homem tentou tocar seus seios e beijar seu pescoço

As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria que investiga crimes sexuais (Fotos: Carl de Souza/AFP e Reprodução/Redes Sociais)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu um assédio sexual na rua, quando um indivíduo tentou beijá-la enquanto ela caminhava e cumprimentava simpatizantes no centro da capital do país. O incidente aconteceu na terça-feira (4) quando a chefe do Executivo seguia para um evento público perto do palácio presidencial.

Sem nenhum agente de segurança à vista, o homem se aproximou de Sheinbaum, passou um braço sobre o ombro da presidente, enquanto tentava tocar seus seios e tentava beijá-la no pescoço. Somente nesse momento, um segurança apareceu e afastou o homem, que aparentava estar sob efeito de drogas ou embriagado.

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria que investiga crimes sexuais.

A titular da Secretaria (ministério) das Mulheres, Citlali Hernández, criticou a agressão. "Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje", escreveu Hernández no X, onde também denunciou a "visão machista" e a normalização que alguns homens fazem da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres.