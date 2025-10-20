Amazon fora do ar: falha na nuvem causa instabilidade global em aplicativos e serviços online

Mais de 500 empresas que utilizam a infraestrutura da AWS foram impactadas

Aplicativo da Amazon (Unsplash)

A plataforma de computação em nuvem da Amazon Web Services (AWS) enfrentou, nesta segunda-feira (20), uma falha generalizada que provocou instabilidade em diversos serviços digitais ao redor do planeta. O incidente resultou em dificuldades de acesso e queda de conectividade em grandes sites e aplicativos, incluindo a própria Amazon, além de Snapchat, Zoom e Duolingo.

De acordo com informações divulgadas pela companhia, mais de 500 empresas que utilizam a infraestrutura da AWS foram impactadas, deixando milhões de usuários, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, sem acesso a serviços essenciais.

A empresa informou que, por volta das 6h (horário de Brasília), já havia detectado a possível origem do problema e que equipes técnicas trabalham para restabelecer a normalidade o mais rápido possível.

Em comunicado oficial, a Amazon Web Services informou que a maior parte dos sistemas afetados já apresenta sinais de normalização. Segundo a empresa, os serviços e recursos globais vinculados à região US-EAST-1 foram restabelecidos, embora equipes técnicas ainda atuem para concluir a recuperação total.



