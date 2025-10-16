Netanyahu diz que "o combate não terminou" em Gaza

A declaração foi dada durante o evento oficial que marca o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas.

A declcaração foi dada por Netanyahu durante o evento oficial que marca o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas. (Foto: CHIP SOMODEVILLA / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (16), que "o combate não terminou" para seu país e declarou estar "determinado a conseguir o retorno de todos os reféns" falecidos que permanecem em Gaza.

"O combate ainda não terminou, mas há uma coisa muito clara: quem levantar a mão contra nós sabe que pagará um preço elevado", declarou durante o evento oficial que marca o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas.

No cemitério do Monte Herzl, em Jerusalém, o chefe de Governo enfatizou que está "determinado a conseguir o retorno de todos os reféns", depois que o movimento islamista palestino devolveu apenas nove dos 28 cadáveres previstos.