ESTADOS UNIDOS

Trump diz que utiliza tarifas como forma de parar guerras

O presidente americano também afirmou que os EUA estão "ganhando muito dinheiro" com as tarifas

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/10/2025 às 22:23

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que usa tarifas como uma maneira de parar guerras, ao discursar em jantar na Casa Branca, nesta quarta-feira, 14. O republicano não forneceu mais detalhes, mas disse que os EUA estão "ganhando muito dinheiro" com as tarifas.

"Estamos indo bem no comércio", acrescentou. Na ocasião, Trump voltou a lamentar o fato de não ter vencido o Prêmio Nobel da Paz. "Parei guerras, mas ganhei o Nobel? Não, eu não ganhei."

Guerra , Tarifas , Trump
