Trump diz em Israel: "É o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança"
Donald Trump participou de um ato, após a libertação de reféns mantidos por mais de dois anos pelos terroristas do Hamas
Publicado: 13/10/2025 às 08:44
O presidente dos EUA, Donald Trump (E), de mãos dadas, conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 13 de outubro de 2025. ((Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP))
“Não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. O início de uma era de fé e esperança".
A frase foi dita pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nesta segunda (13), no parlamento de Israel.
Ele participou de um ato, após a libertação de reféns mantidos por mais de dois anos pelos terroristas do Hamas.
O presidente dos EUA expressou “gratidão para o homem de muita coragem que fez muito para tornar esse momento possível", se referindo ao líder israelense, Benjamin Netanyahu.
As pessoas que estavam no parlamento usavam chapéus com a frase "Trump, o Presidente da Paz", enquanto o presidente dos EUA se preparava para discursar.