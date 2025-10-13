Trump diz em Israel: "É o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança"

Donald Trump participou de um ato, após a libertação de reféns mantidos por mais de dois anos pelos terroristas do Hamas

O presidente dos EUA, Donald Trump (E), de mãos dadas, conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 13 de outubro de 2025. ((Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP))

“Não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. O início de uma era de fé e esperança".

A frase foi dita pelo presidente dos, Donald Trump, nesta segunda (13), no parlamento de Israel.



Ele participou de um ato, após a libertação de reféns mantidos por mais de dois anos pelos terroristas do Hamas.



O presidente dos EUA expressou “gratidão para o homem de muita coragem que fez muito para tornar esse momento possível", se referindo ao líder israelense, Benjamin Netanyahu.

As pessoas que estavam no parlamento usavam chapéus com a frase "Trump, o Presidente da Paz", enquanto o presidente dos EUA se preparava para discursar.