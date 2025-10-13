Netanyahu diz que "está comprometido com essa paz"
Ele esteve no parlamento, ao lado do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nesta segunda (13), após libertação de reféns pelo Hamas.
Publicado: 13/10/2025 às 08:02
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (SEBASTIAN SCHEINER / AFP)
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou, nesta segunda-feira (13), após a libertação de reféns pelos terroristas do Hamas.
Ele esteve no parlamento, ao lado do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.
O líder israelense agradeceu a Trump, pelo processo de assinatura de um acordo de cessar-fogo, e disse: "estou comprometido com esta paz".
A expectativa é do discurso de Donald Trump. Ele deve afirmar que Israel venceu tudo o que podia "pela força das armas".
Segundo informações da Agência Reuters, o presidente dos EUA deve levar uma mensagem pacificadora, afirmando que, de Gaza ao Irã, "ódios amargos só trouxeram miséria, sofrimento e fracasso".
Segundo os trechos divulgados, ele defenderá ainda que os habitantes de Gaza se concentrem em restaurar a estabilidade, a segurança, a dignidade e o desenvolvimento econômico do território.