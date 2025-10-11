° / °
Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na segunda-feira (13)

Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos

AFP

Publicado: 11/10/2025 às 19:30

Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos (Foto: MENAHEM KAHANA / AFP)

Um alto dirigente do Hamas declarou neste sábado (11) à AFP que a libertação de 48 reféns, em sua maioria israelenses, mantidos por milicianos palestinos em Gaza, começará na manhã de segunda-feira.

"De acordo com o acordo assinado, a troca de prisioneiros começará na manhã de segunda-feira, conforme acordado, e não há novidades a esse respeito", afirmou Osama Hamdan em entrevista à AFP.

Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, segundo os termos da primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado por ambas as partes com base em uma proposta dos Estados Unidos.

 

