Macron viaja na segunda-feira ao Egito para apoiar acordo de paz em Gaza
Viagem de Macron ocorre em um momento em que a França enfrenta crise política; presidência francesa afirma que agenda faz parte de iniciativa franco-saudita para promover a paz e a segurança no Oriente Médio
Publicado: 11/10/2025 às 15:54
O presidente francês Emmanuel Macron (Ludovic MARIN/AFP)
O presidente francês, Emmanuel Macron, viajará ao Egito na segunda-feira (13) para apoiar o acordo de cessar-fogo em Gaza, negociado pelos Estados Unidos, e para abordar a implementação de suas próximas fases, informou neste sábado (11) o Palácio do Eliseu.
A Presidência francesa não especificou se Macron se encontrará com seu contraparte americano, Donald Trump, que também tem planos de viajar ao Egito.
Macron viajará para Sharm el-Sheikh, o balneário egípcio às margens do Mar Vermelho que acolheu as negociações indiretas entre o Hamas e Israel que alcançaram um acordo para um cessar-fogo em Gaza.
Macron manterá conversas "sobre os próximos passos na implementação do plano de paz", indicou o Palácio do Eliseu.
A Presidência francesa acrescentou que a viagem de Macron faz parte de uma iniciativa franco-saudita para promover a paz e a segurança no Oriente Médio, baseada na "solução de dois Estados".
A França reconheceu em setembro o Estado palestino como parte de seu impulso em direção a esse objetivo, o que causou indignação em Israel e críticas por parte dos Estados Unidos.
A viagem de Macron ocorre em um momento em que a França enfrenta uma grave crise política.
O presidente voltou a nomear Sébastien Lecornu como primeiro-ministro apenas alguns dias depois de ele apresentar sua renúncia e o encarregou de formar um governo que consiga aprovar um orçamento para 2026 que seja capaz de equilibrar as finanças públicas.