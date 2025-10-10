Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza

O anúncio de Israel especificou que tropas do Comando Sul "continuarão eliminando toda ameaça imediata"

Soldados israelenses realizam manutenção em seus veículos blindados em uma posição ao longo da cerca da fronteira entre Israel e Gaza, em 10 de outubro de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (10) que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília), após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas.

"Desde este meio-dia (locais), as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", informou o Exército em um comunicado.

O texto especificou que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando toda ameaça imediata".