Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza
O anúncio de Israel especificou que tropas do Comando Sul "continuarão eliminando toda ameaça imediata"
Publicado: 10/10/2025 às 08:13
Soldados israelenses realizam manutenção em seus veículos blindados em uma posição ao longo da cerca da fronteira entre Israel e Gaza, em 10 de outubro de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)
O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (10) que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília), após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas.
"Desde este meio-dia (locais), as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", informou o Exército em um comunicado.
O texto especificou que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando toda ameaça imediata".