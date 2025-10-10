Peru destituiu Boluarte e empossa novo presidente

Dina Boluarte, primeira mulher a ocupar o cargo no país, foi destituída hoje pelo Congresso, poucas horas após diversos grupos políticos terem apresentado as primeiras moções para o seu afastamento por incapacidade

O líder do Congresso peruano, José Jeri, assumiu a presidência do país sul-americano na sexta-feira, após políticos votarem pela destituição da presidente Dina Boluarte. Esta foto, divulgada pela agência de notícias peruana Andina, mostra o novo presidente interino do Peru, José Jeri Ore (D), sendo empossado durante uma cerimônia no Congresso Nacional após o impeachment da ex-presidente Dina Boluarte, em Lima. ( Handout / ANDINA / AFP)

A presidente peruana, Dina Boluarte, primeira mulher a ocupar o cargo no país, foi destituída hoje pelo Congresso, poucas horas após diversos grupos políticos terem apresentado as primeiras moções para o seu afastamento por incapacidade moral depois das acusações de corrupção e ainda devido à crescente onda de crimes no Peru.

Boluarte tinha uma alta taxa de impopularidade e seu mandato foi marcado por escândalos como o Rolexgate, sobre jóias e relógios de luxo que não declarou, além de uma cirurgia plástica de rinoplastia realizada em 2023, que manteve em segredo, o que é considerado uma infração à lei. Também recentemente as manifestações contra o governo aumentaram por causa de uma série de extorsões e assassinatos atribuídos ao crime organizado. Ela já havia enfrentado várias tentativas de destituição, mas sem sucesso. No entanto, desta vez, os partidos de direita e extrema-direita que a apoiavam até agora recuaram.

“A destituição da presidente foi aprovada”, anunciou José Jerí, líder do Congresso peruano, ao final de uma sessão à qual Boluarte não compareceu, embora tenha sido convocada.

Aproximadamente uma hora depois, o próprio Jerí foi eleito pelos deputados como o novo presidente do país tomando posse logo em seguida.

Ele é o sétimo presidente do Peru desde 2016 e prometeu combater a criminalidade. "O principal inimigo está nas ruas: as gangues de criminosos. Devemos declarar guerra ao crime", afirmou.

Após sua saída, Boluarte discursou no palácio presidencial e declarou que o mesmo Congresso que a tinha empossado no final de 2022, na sequência da destituição do então presidente Pedro Castillo, tinha votado agora a sua destituição, mesmo com as implicações que isso tem para a estabilidade da democracia no nosso país. "A todo o momento, clamei por unidade", apontou.