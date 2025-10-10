Com voo para o Recife cancelado, passageiros ficam sem malas e apoio da TAP em Lisboa: "descaso"

Voo partiria de Portugal na noite de quinta (9) e chegaria ao recife na madrugada desta sexta (10). Passageiros estão sem bagagens, sem hotel e sem orientações da empresa

Voo da TA entre Lisboa e o Recife foi cancelado (Divulgação)

Passageiros que viajariam de Lisboa, em Portugal, para o Recife, na noite de quinta (9) estão revoltados com a companhia aérea TAP.

O avião da companhia apresentou um problema elétrico no ar-condicionado, segundo foi informado aos passageiros do voo TAP0016.

No site do Aeroporto Internacional do Recife, há informação de cancelamento desse voo.

O avião sairia às 23h10, horário de Portugal, e chegaria ao recife na madrugada desta sexta (10).

Mas esse foi apenas um pequeno problema, diante do que aconteceu.

Além de ter o voo cancelado, os passageiros enfrentaram uma série de problemas, o que foi considerado um “descaso” da empresa.

Segundo relatos, as malas não foram devolvidas para quem perdeu o voo.

“Nem os hotéis mais baratos e nem os mais caros. A TAP não deram retorno algum. Pegaram nossas malas e não devolveram. Estamos sem rumo e sem direção até agora”, disse uma das passageiras, após ficar mais de 24 horas no aeroporto, sem dormir e em pé.

Ainda segundo relatos, havia muitas crianças pequenas, grávidas, idosos na mesma situação.

A equipe do Diario entrou em contato com a TAP e foi informada que não haveria nota sobre o problema. Além disso, a atendente disse que seria preciso “registrar uma queixa”.

Também informou que foi oferecido um novo voo para domingo (12). Sobre a denúncia de falta de apoio, a companhia disse que os passageiros "devem solicitar os vouchers no aeroporto" e, em caso de não recebimento, podem guardar as notas de todos os gastos motivados pelo cancelamento do voo e solicitar o ressarcimento por meio do site da companhia.