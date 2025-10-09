Trump comemora acordo Israel-Hamas e cita reconstrução de Gaza com ajuda de países árabes

O presidente americano afirma que pretende ir ao Oriente Médio "em breve"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que os EUA acabaram com a guerra em Gaza e mencionou que o acordo inicial alcançado entre Israel e Hamas "criou paz ampla" no Oriente Médio, em comentário durante reunião de Gabinete, nesta quinta-feira. Segundo ele, Gaza será reconstruída em breve, com financiamento de países árabes.

"Vamos assinar oficialmente acordo de paz no Egito, estamos trabalhando o timing exato. Os Reféns serão libertados pelo Hamas na próxima semana, mas prefiro não detalhar o processo", acrescentou.

Ainda em relação ao Oriente Médio, o republicano disse que quer ver o Irã reconstruir o país e afirmou que a administração americana irá negociar sanções com Teerã. "O Irã não pode ter armas nucleares. Os iranianos querem negociar agora e falaram que são totalmente a favor do acordo de Gaza", pontuou.

Trump destacou que tentará fazer uma viagem para o Oriente Médio "em breve".