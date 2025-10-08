Trump anuncia que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do Plano de Paz para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, anunciou há pouco, em publicação na Truth Social, que Israel e Hamas assinaram a primeira fase para o Plano de Paz em Gaza. Segundo ele, diante as assinaturas, todos os reféns serão libertados em breve, e as tropas israelenses serão retiradas como os primeiros passos em direção a uma "paz forte, duradoura e eterna" na região.

"Todas as partes serão tratadas de forma justa! Este é um GRANDE dia para o mundo árabe e muçulmano, Israel, todas as nações vizinhas e os EUA", escreveu na postagem, ao agradecer a mediação do Catar, Egito e Turquia para o acordo.