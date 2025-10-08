Trump diz que poderia ir ao Oriente Médio no fim da semana

Para o presidente dos Estados Unidos, um acordo de paz entre Israel e o Hamas estaria "muito próximo"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que poderia ir ao Oriente Médio no fim da semana, porque um acordo de paz entre Israel e o Hamas estaria "muito próximo".

"Pode ser que eu vá em algum momento no fim da semana, talvez no domingo", indicou Trump a jornalistas na Casa Branca. "Vamos ver, mas há uma chance muito boa (...) Nossa negociação final, como sabem, é com o Hamas, e parece avançar bem."

Trump informou que havia acabado de conversar por telefone com funcionários no Oriente Médio, onde seu enviado especial, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, somaram-se às discussões no Egito.

"Paz para o Oriente Médio: esta é uma frase bonita e esperamos que se torne realidade, está muito perto", acrescentou o presidente. "Temos uma grande equipe lá, grandes negociadores também do outro lado. É algo que acredito que vai acontecer."

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse mais cedo que havia recebido sinais "animadores" e destacou o apoio de Trump, cuja proposta de paz de 20 pontos constitui a base das negociações.

O Hamas também expressou otimismo em relação às discussões indiretas com Israel.