Argentina condena brasileiro a 10 anos de prisão por atentado a Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel em tribunal em Buenos Aires (Luis Robayo/AFP)

Nesta quarta-feira (8), o brasileiro Fernando André Sabag Montiel, de 38 anos, também conhecido nas redes sociais como Fernando Salim, foi condenado pela justiça argentina a dez anos de prisão por tentativa de assassinato contra a então vice-presidente Cristina Kirchner, em setembro de 2022. A pena se soma a outros quatro anos já cumpridos por uma condenação anterior. A outra ré no caso judicial, Brenda Uliarte, de 26 anos, namorada de Montiel na época do crime, foi condenada a oito anos de prisão.

Durante o julgamento, Montiel disse ter agido sozinho, que era apolítico e sua motivação era exclusivamente pessoal. “Queria fazer um favor à sociedade, porque Cristina Kirchner é uma ladra que destruiu a economia do país”, explicou na ocasião.

Cristina foi alvo da tentativa de assassinato enquanto saudava apoiadores em frente à sua residência, no bairro de La Recoleta, em Buenos Aires. Montiel apontou uma arma a poucos centímetros do rosto da então vice-presidente, mas a pistola falhou.

O episódio foi considerado como um ataque à democracia e provocou uma onda de manifestações em apoio à líder peronista.

Montiel, radicado na capital da Argentina e motorista de aplicativo, já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma não convencional, tendo sido flagrado com um facão de 35 cm, que alegou carregar para sua segurança pessoal.