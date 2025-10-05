Ataque noturno da Rússia deixa ao menos 5 pessoas mortas na Ucrânia

Ataque russo na Ucrânia (MARYKE VERMAAK / AFP)

Pelo menos cinco civis morreram depois que a Rússia lançou drones, mísseis e bombas na Ucrânia durante a madrugada de domingo, em um grande ataque noturno que, segundo autoridades locais, teve como alvo a infraestrutura civil. Pelo menos seis outras pessoas ficaram feridas, segundo um comunicado da polícia ucraniana.

Moscou enviou mais de 50 mísseis balísticos e cerca de 500 drones em nove regiões da Ucrânia, disse o presidente Volodmir Zelensky na manhã de domingo. O ataque deixou dois distritos sem energia e o transporte público suspenso por algumas horas no início do dia, relatou o prefeito Andriy Sadovyi. Ele acrescentou que um complexo empresarial nos arredores de Lviv estava em chamas após o ataque, descrevendo-o como uma instalação civil não ligada ao esforço de guerra da Ucrânia.

Uma pessoa também ficou ferida na região de Ivano-Frankivsk, ao sul de Lviv, segundo a governadora local, Svitlana Onyshchuk.

Zelensky reiterou seu apelo aos parceiros ocidentais de Kiev para enviar defesas aéreas adicionais para combater os ataques da Rússia.

"Hoje, os russos novamente miraram em nossa infraestrutura, tudo o que garante que as pessoas possam viver uma vida normal. Precisamos de mais proteção, uma implementação rápida de todos os acordos de defesa, especialmente em defesa aérea, para tornar esse terror aéreo inútil", disse o presidente em um post no Telegram.

Outros ataques na noite de domingo

Na cidade de Zaporizhzhia, um ataque aéreo noturno matou uma mulher civil e feriu outras nove pessoas, incluindo uma garota de 16 anos, relatou o governador regional Ivan Fedorov. Ele disse que a Rússia atacou com drones e bombas aéreas guiadas. Fedorov afirmou que o ataque destruiu edifícios residenciais e deixou cerca de 73 mil residências sem energia.

Separadamente, seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em Sloviansk, uma cidade-chave na região oriental de Donetsk que permanece sob controle ucraniano, após uma bomba aérea guiada russa atingir um bloco de apartamentos. Autoridades regionais disseram que ataques aéreos russos durante a noite danificaram mais de duas dúzias de edifícios residenciais, além de carros, lojas e um café.

fonte: Estadão Conteudo