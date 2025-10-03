ONU alerta que guerra da Ucrânia esta numa fase mais perigosa

Conflito já provocou mais de 50 mil vítimas entre mortos e feridos, incluindo três mil crianças

Alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Volker Türk (foto: RICHARD PIERRIN/AFP)

As Nações Unidas avisou hoje que a guerra da Ucrânia, que já provocou mais de 50 mil vítimas entre mortos e feridos, incluindo três mil crianças, entrou numa etapa ainda mais perigosa e mortal para os civis ucranianos. De acordo com o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, essa fase está se alastrando com ataques contínuos contra escolas, hospitais e abrigos.

Turk, informou que nos primeiros oito meses deste ano, o número de vítimas aumentou 40% em comparação com 2024 e que os três anos e meio de conflito já causaram a morte de cerca de 15 mil civis ucranianos, enquanto outros 35 mil ficaram feridos.

“Esta guerra tem de acabar, o custo humano para os civis, para os soldados e para as suas famílias é enorme e devastador. Todas as negociações e iniciativas de paz “devem dar prioridade à proteção dos civis”, afirmou Turk num debate sobre a Ucrânia no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

Também nesta sexta-feira (03), o fotojornalista francês Antoni Lallican, de 37 anos, foi morto numa ofensiva de drone ao veículo da reportagem do jornal Libération, em Donbass, no leste da Ucrânia, e o jornalista ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, anunciaram as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas e o Sindicato Nacional de Jornalistas da França.

Guerra híbrida e invasão do espaço aéreo europeu

Além disso, o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, acusa a Rússia de travar uma guerra híbrida contra a Organização do Tratado do Atlântico Note (OTAN) e o Ocidente. “Temos visto vários exemplos de navios de guerra russos a apontar armas para helicópteros e navios militares da Dinamarca enquanto navegavam pelos estreitos dinamarqueses”, diz Poulsen, acrescentando que as autoridades continuam a investigar os drones no espaço aéreo dinamarquês, que obrigaram ao fechamento de vários aeroportos no país.

Os serviços de informação das Forças Armadas dinamarquesas acreditam que a ameaça de sabotagem contra as Forças Armadas é elevada e que o mesmo se aplica à ameaça de provocações militares contra os países da OTAN. "Temos informações que indicam que há planos para atividades específicas de sabotagem, também dirigidas às Forças Armadas. Por isso, estamos agora a elevar o nível de ameaça de médio para alto", adianta Thomas Ahrenkiel, diretor dos serviços de informação das Forças Armadas dinamarquês.

As autoridades belgas também investigam relatos de 15 drones que sobrevoaram a base militar de Elsenborn durante a madrugada de hoje. Segundo a polícia da cidade alemã de Düren foram observados 15 drones que vieram do outro lado da nossa base militar de Elsenborn e voaram para o espaço aéreo alemão.

Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as recentes incursões de drones na Europa demonstram que Moscou busca uma escalada no conflito. “A estratégia russa é simples: dividir a Europa. O primeiro passo a ser tomado é um muro antidrones eficaz para proteger toda a Europa", afirmou na cúpula da Comunidade Política Europeia (CEP), que acontece em Copenhagen.



Enquanto isso, as Forças Armadas russas lançaram ainda um bombardeio maciço contra empresas militares e industriais ucranianas e infraestruturas de gás e energia.