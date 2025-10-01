Na cúpula europeia, Macron diz que Europa está em confronto com a Rússia

Presidente francês, Emmanuel Macron (LUDOVIC MARIN / AFP)

Na abertura da cúpula de chefes de Estado e de governo que começou em Copenhagen, na Dinamarca, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a Europa se encontra em confronto com a Rússia e que não deve mostrar fraqueza. "Subestimamos a Rússia e nenhum cenário está excluído diante das ameaças russas”, apontou.

Os líderes europeus estão reunidos para discutir a ajuda a Ucrânia e avançar no desenvolvimento da ‘Europa da Defesa’, com o apoio do Conselho Europeu. De acordo com Macron, é necessário aumentar as capacidades de dissuasão da Europa, sendo preciso dissuadir com capacidades de tiro de longo alcance, capacidades balísticas europeias e mais sistemas de defesa solar e anti-drones.

“A Rússia é há vários anos um interveniente muito agressivo no nosso espaço informativo, no cenário das eleições no qual multiplica os ciberataques, no lançamento de uma guerra de agressão na Ucrânia, onde usa a ameaça nuclear e que hoje provoca os espaços aéreos", disse Macron.

O presidente francês ainda afirmou que nada pode ser excluído em termos de resposta se um avião russo violar novamente o espaço aéreo. “Segundo a doutrina da ambiguidade estratégica, posso dizer que nada está excluído. Estamos nos preparando. Mas, durante muito tempo, subestimamos a Rússia. Estamos permanentemente em confronto. Além do terrorismo, a Rússia é a maior ameaça estrutural para os europeus.", declarou.

Macron também anunciou estar trabalhando na atualização da doutrina nuclear e que fará no início de 2026 um discurso sobre a doutrina nuclear francesa, cujo país é o único na Europa, juntamente com o Reino Unido, a possuir a bomba atômica. "Estou atualmente a trabalhar na atualização da nossa doutrina e desejo continuar a aprofundar o nosso diálogo estratégico com os europeus que o desejarem. De qualquer forma, existe uma dimensão europeia desde 1962", declarou.

Já o encontro da cúpula esta tendo fortes e severas medidas de segurança após uma série de violações dos espaços aéreos de Polônia, Estônia e Romênia, além da própria Dinamarca. Por isso, uma das prioridades da conferência incluiu o projeto do muro de drones para defender e proteger o continente europeu, que terá a capacidade de detectar e abater aqueles que tentem entrar no território europeu. Essa ideia foi lançada pela presidente da Comissão Euopeia, Ursular Von der Leyen depois de duas dezenas de drones russos terem invadido o espaço aéreo polonês.

O líder francês defende que a resposta europeia deve ser operacional. "Não devemos mostrar qualquer fraqueza e é preciso reiterar que qualquer pessoa que viole o espaço aéreo europeu está sujeita a represálias, porque é nosso direito", sublinhou Macron.

Copenhagen também acolhe simultaneamente a 7ª Conferencia da Comunidade Política, outra grande reunião europeia.