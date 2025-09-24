ONU: Zelenski relaciona paz global a poderio militar e diz que segurança não existe sem aliados

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa durante o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 24 de setembro de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) ( AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quarta-feira (24) que a busca pela paz no atual cenário global está inevitavelmente ligada ao poder militar e a posse de armas. "Mesmo se uma nação quer paz, ainda precisa produzir ou comprar armas. É péssimo, mas é a realidade", disse em discurso na Assembleia Geral da ONU, acrescentando que não há garantias de segurança para países sem "aliados poderosos".

Zelenski reiterou que ainda não foi possível alcançar um cessar-fogo porque "os russos recusam um acordo" e questionou: "até quando nossos reféns serão mantidos sob guarda da Rússia?". Ele lembrou que drones russos chegaram a invadir o espaço aéreo polonês e que a Estônia convocou o Conselho de Segurança após sofrer violação semelhante.

Segundo o presidente, "armas decidem quem sobreviverá", mas o desenvolvimento tecnológico vem superando a capacidade de defesa dos países. Ele alertou que o mundo vive "a mais destrutiva guerra armamentista da história", com o uso de inteligência artificial (IA) em armamentos, e defendeu a criação de regras globais sobre o tema. Zelenski afirmou que a Ucrânia não teve outra escolha "a não ser lutar de volta", inclusive com a construção própria de drones, e anunciou que o país decidiu que passará a exportar armas "testadas em uma guerra real".

Responsabilizando exclusivamente Moscou pela guerra, Zelenski disse que parar a ofensiva do presidente russo Vladimir Putin agora é "mais barato do que nos defender" e acusou o líder russo de buscar expandir o conflito. Ele concluiu relatando que teve uma "ótima reunião" com o líder americano, Donald Trump, ontem e afirmou acreditar que, com o apoio da Europa e dos EUA, "podemos colocar um fim nisso".