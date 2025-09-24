° / °
Brasil
EUA

Alckmin: 'boa química' entre Trump e Lula deve favorecer busca por solução para tarifaço

Geraldo Alckmin exaltou a sequência de "boas notícias" atreladas ao Brasil, como o encontro entre Lula e Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/09/2025 às 11:00

Seguir no Google News Seguir

Vice-presidente Geraldo Alckmin/YURI CORTEZ / AFP

Vice-presidente Geraldo Alckmin (YURI CORTEZ / AFP)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, exaltou nesta quarta-feira, 24, a sequência de "boas notícias" atreladas ao Brasil, como o encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Como professor de química em cursinhos, posso dizer que tivemos uma "boa química" ontem nos Estados Unidos entre os dois presidentes. Isso vai ajudar a busca pela melhor solução de um tarifaço que não se justifica", declarou nesta quarta Alckmin, participante do evento "Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais", na sede do banco de fomento, no centro do Rio.

E complementou: "Ontem tivemos recorde da queda do dólar, o que ajuda a baixar inflação, e recorde da bolsa. Na última semana, tivemos deflação, e uma safra agrícola recorde."

O vice-presidente da República e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) também parabenizou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, pelo "bom trabalho" à frente da instituição.

"A Embraer, que teve um anúncio importante nessa semana com a Latam, é um orgulho justo. Os fundos que serão trabalhados pelo BNDES (por meio da BNDESPar) vão ajudar em áreas estratégicas, como minerais críticos. O Brasil tem um subsolo extremamente rico e pode avançar muito nessa área", afirmou Alckmin.

Veja também:

Lula , tarifaço , Trump
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP