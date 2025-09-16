Trump diz que vai processar o NYT e pede indenização de US$15 bilhões

O líder norte-americano anunciou que o processo foi aberto no estado da Flórida contra o jornal NYT

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá processar o jornal The New York Times por difamação e calúnia.

O líder norte-americano anunciou que o processo foi aberto no estado da Flórida contra o jornal NYT, um reduto do partido Republicano, e que pediu uma indenização de 15 bilhões de dólares. No entanto, não adiantou mais detalhes nem apresentou provas que desmintam os artigos publicados pelo jornal.

"O New York Times tem tido liberdade para mentir, difamar e me atacar por tempo demais, e isso acaba, AGORA!", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

Trump acusa a mídia de mentir sobre ele e os negócios da sua família, além de sublinhar o apoio do veículo de comunicação à candidatura de Kamala Harris na eleição presidencial, em 2024, afirmando ainda que o jornal se tornou um porta-voz do Partido Democrata Radical de Esquerda.