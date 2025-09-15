° / °
Mundo
ESTADOS UNIDOS

Trump ordena novo ataque contra narcoterroristas da Venezuela que causou três mortos

Na semana passada, Donald Trump disse que seu país havia atacado um barco que transportava drogas

Isabel Alvarez

Publicado: 15/09/2025 às 21:10

Seguir no Google News Seguir

Donald Trump, presidente dos EUA/Mandel NGAN/AFP

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que um segundo ataque militar norte-americano visou narcoterroristas da Venezuela em águas internacionais, que provocou três mortos.

"O ataque ocorreu enquanto estes confirmados narcoterroristas da Venezuela se encontravam em águas internacionais a transportar narcóticos ilegais (UMA ARMA MORTAL QUE ENVENENA AMERICANOS!) com destino aos Estados Unidos", escreveu Trump na sua rede Truth Social.

Trump confirmou a morte de "três terroristas" e que ordenou pessoalmente, das forças destacadas na região do Caribe contra alegados "cartéis de narcotráfico e narcoterroristas extraordinariamente violentos", na "área de responsabilidade do SOUTHCOM", o comando militar norte-americano para a América do Sul.

"Estes cartéis de tráfico de droga extremamente violentos representam uma ameaça à Segurança Nacional, à Política Externa e aos interesses vitais dos EUA", sublinhou.

Veja também:

Sob a alegação de combater o narcotráfico, nas últimas semanas os EUA enviaram para perto da costa venezuelana, no mar do Caribe, oito navios de guerra com mísseis e um submarino nuclear, com um contingente de 4 mil militares.

Na semana passada, Donald Trump disse que seu país havia atacado um barco que transportava drogas, que matou 11 "narcoterroristas" e que os mortos foram identificados como membros do cartel Tren de Aragua, um grupo criminoso venezuelano estabelecido em vários países e classificado por Washington como uma organização terrorista.

ataque , Trump , venezuela
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP