EUA e China chegam a acordo sobre o TikTok

TikTok (foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)

O secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, anunciou hoje que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo sobre a plataforma TikTok, no âmbito de negociações mais amplas sobre tarifas e política econômica.

O acordo irá permitir ao TikTok continuar a operar nos Estados Unidos, que corria o risco de ser totalmente suspenso na próxima quarta-feira (17), a menos que passasse a ser propriedade dos norte-americanos, o que deverá mesmo ocorrer.

"O acordo prevê uma mudança para uma propriedade controlada pelos EUA", avançou Bessent na coletiva de imprensa que foi realizada em Madri, mas não forneceu mais detalhes.

O Representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, também acrescentou que deve haver uma breve extensão do prazo de 17 de setembro para o TikTok enquanto o acordo é finalizado. "Não seria prolongado sem um acordo", disse Bessent.

O secretário dos EUA ainda informou que o presidente norte-americano Donald Trump e o líder da China Xi Jinping irão se encontrar na sexta-feira e que provavelmente terá outra rodada de negociações nos próximos dias para discutir questões de política comercial e econômica.

Trump confirmou a reunião com Jinping e afirmou que as conversações com Pequim foram muito bem. "A grande reunião comercial na Europa entre os Estados Unidos e a China correu MUITO BEM! Será concluída em breve. Foi também fechado um acordo sobre uma certa empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles ficarão muito felizes! Falarei com o presidente Xi na sexta-feira. A relação continua muito forte!!!", relatou Trump em sua rede social, Truth Social.

O líder dos EUA escreveu que Washington e Pequim discutiram, além disso, modos de cooperar na prevenção da lavagem de capitais e na redução do comércio ilícito de fentanil.

Durante o seu primeiro mandato, Trump foi bastante crítico do TikTok, considerando que os dados dos usuários norte-americanos poderiam ser acessíveis ao governo chinês, no entanto agora defende o uso do aplicativo como ferramenta para se conectar com o eleitorado mais jovem. "Fui muito bem no TikTok. Consegui o voto dos jovens e obtive números que ninguém no partido Republicano jamais conseguiu", avaliou.

O presidente já havia declarado anteriormente que tem ‘gosta’ do TikTok, uma vez que a plataforma contribuiu para a sua vitória nas eleições e aumentou as suas taxas de aprovação entre os jovens.