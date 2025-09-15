Polônia intercepta mais uma vez drone em seu território

O drone circulou onde ficam importantes serviços do Estado (Etat Major des Armées / AFP)

O Serviço de Proteção do Estado da Polônia neutralizou um drone que estava operando em locais sensíveis do país, como edifícios do governo, incluindo o palácio presidencial, em Varsóvia. O drone circulou onde ficam importantes serviços do Estado, de acordo com o órgão.

A informação já foi confirmada pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk que mencionou que dois bielorrusssos foram detidos por causa deste incidente e às circunstâncias sendo investigadas.

O Reino Unido também anunciou que vão ajudar nas missões defensivas aéreas ao longo da Polônia, numa resposta às recentes ameaças de drones russos. O governo britânico comunicou que a medida visa proteger a parte oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e que a Força Aérea Real se juntará às forças aliadas, que já operam com caças da Dinamarca, França e Alemanha. “A Rússia se comporta de forma temerária e representa uma ameaça direta à segurança europeia. Estes aviões não são apenas uma demonstração de força, são vitais para dissuadir, assegurar o espaço aéreo da OTAN e proteger a nossa segurança nacional e a dos nossos aliados", afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O ministro da Defesa, John Healey, classificou as ações de Moscou como imprudentes, perigosas e inéditas. “Essas ações só servem para reforçar a unidade dos países membros da OTAN”, disse Healey

A medida acontece após a reunião do Conselho do Atlântico Norte, realizada na quarta-feira (10) passada a pedido da Polônia, em que os aliados manifestaram plena solidariedade com Varsóvia. O chefe da diplomacia polonesa disse que os russos tentaram testar seu país sem iniciar uma guerra.

Além disso, pela segunda vez numa semana, um drone russo violou o espaço aéreo de um país da OTAN, no caso desta vez a Romênia, quando forças combinadas russas e bielorussas efetuavam manobras conjuntas.

Segundo o Comissário Europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, a União Europeia planeja envolver ativamente Kiev na criação de um "muro contra drones" nas fronteiras orientais do bloco, tendo em conta a ampla experiência da Ucrânia na neutralização de drones russos. “Esse muro se destina a esses países fronteiriços, e precisamos construi-lo em conjunto com a Ucrânia, integrando-a nesse projeto", completou.

Por sua vez, o Kremlin declarou que a OTAN está em ‘guerra’ com a Rússia, apontando que há um sinal claro dado pela assistência militar à Ucrânia. Moscou ainda acusou a aliança militar e os países europeus de estarem impedindo um acordo de paz.

Reaproximação de Washington e Minsk



Enquanto isso, oficiais das Forças Armadas dos EUA foram convidados a participar como observadores os exercícios militares da Rússia e Bielorrússia, que são fortes aliados. Os analistas avaliam a presença dos norte-americanos como uma indicação de que a Casa Branca pretende se aproximar do regime bielorrusso e se dá dias após a visita a Minsk do representante do presidente dos EUA, John Coale, que levou uma carta amigável de Donald Trump ao líder bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Coale citou que os EUA pretendem reabrir em breve a sua embaixada na Bielorrússia, primeiro passo para normalizar laços e retomar as trocas comerciais entre os dois países.