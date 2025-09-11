Polônia pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

O presidente polonês, Karol Tadeusz Nawrocki, ainda decidiu ativar o artigo 4º da OTAN e convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional

Poland's President Karol Nawrocki speaks at the beginning of the National Security Council convened by him at the Presidential Palace in Warsaw on September 11, 2025, a day after Warsaw accused Moscow of carrying out a drone raid on its territory. Poland said the incident was not accidental, branding it an "unprecedented" attack on Poland, NATO and the European Union. Moscow denied targeting the country and said there was no evidence the drones were Russian. (Wojtek RADWANSKI / AFP)

A Polônia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas depois da entrada de quase vinte drones russos no seu espaço aéreo. Também pela primeira um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) destruiu alvos militares da Rússia.

O presidente polonês, Karol Tadeusz Nawrocki, ainda decidiu ativar o artigo 4º da OTAN e convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Este artigo autoriza que qualquer membro da aliança inicie discussão formal com seus pares, caso se sinta ameaçado. Na prática, não quer dizer que a OTAN iniciará ações militares contra a Rússia, mas as conversas podem abrir caminho para isso.

A Polônia, membro da União Europeia (UE) e da Aliança Atlântica, também anunciou hoje que restringiu o tráfego aéreo na sua fronteira leste até o começo de dezembro, após a invasão dos drones russos no seu território. "Foi implementada para garantir a segurança nacional", diz o comunicado da Agência de Navegação Aérea da Polônia (PAZP).

Segundo a PAZP, a pedido dos militares poloneses, o tráfego aéreo será encerrado, salvo raras exceções, aos vôos civis ao longo da fronteira com a Bielorrússia e com a Ucrânia.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, reportou que houve 19 violações do seu espaço aéreo durante a madrugada. A invasão dos drones não provocou feridos, no entanto uma casa e um carro ficaram danificados no leste do país.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, denunciou a medida da Rússia como a mais grave violação do espaço aéreo europeu por parte dos russos desde o início da guerra.

Já o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, condenou a ação agressiva de Moscou e o presidente francês, Emmanuel Macron, alertou o Kremlin contra este ato considerado precipitado.

"Estamos ao lado dos nossos aliados da OTAN diante destas violações do espaço aéreo e defenderemos cada centímetro do território da Aliança", prometeu o embaixador dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, Matthew Whitaker.