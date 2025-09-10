Polônia abate drones russos após violação do espaço aéreo

Esta imagem de 10 de setembro de 2025, divulgada pelo gabinete do Primeiro-Ministro polonês, mostra o Primeiro-Ministro polonês, Donald Tusk (C), liderando uma reunião de emergência em Varsóvia após drones russos violarem o espaço aéreo polonês. As defesas aéreas da OTAN ajudaram a conter drones que entraram no espaço aéreo polonês durante a noite, e o chefe da aliança, Mark Rutte, está em contato com Varsóvia, disse uma porta-voz da OTAN. O Primeiro-Ministro polonês, Donald Tusk, disse que a violação do espaço aéreo polonês por vários drones russos durante a noite foi uma grande provocação dirigida à UE e aos membros da OTAN. (Foto: HANDOUT / AFP) (Foto: FOTO AFP / GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO POLONÊS / BYLINE)

O exército da Polônia informou nesta quarta-feira (10) que derrubou drones que violaram o espaço aéreo do país em meio a uma onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro Donald Tusk escreveu no X que recebeu um relatório do Comando Operacional do Exército sobre "a derrubada de drones que entraram em nosso espaço aéreo e poderiam constituir uma ameaça". Tusk disse ter informado a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o episódio.

O Aeroporto Chopin de Varsóvia alertou os passageiros que as operações de voo estavam suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo de parte do país.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.