Catar pede fim da política de 'dois pesos e duas medidas' e exige sanções a Israel

O premiê discursou em uma reunião preparatória na véspera de uma cúpula de emergência de líderes árabes e islâmicos organizada pelo Catar.

Esta captura de tela, obtida de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025. Um oficial militar israelense disse à AFP que os militares realizaram ataques aéreos em Doha em 9 de setembro, em uma operação que teve como alvo líderes seniores do grupo militante palestino Hamas. (Foto de Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP) ( AFP)

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instou a comunidade internacional neste domingo (14) a "parar de usar dois pesos e duas medidas" e sancionar Israel por seus "crimes".

depois que Israel lançou um ataque aéreo sem precedentes contra líderes do Hamas em Doha.

"Chegou o momento de que a comunidade internacional pare de usar dois pesos e duas medidas e sancione Israel por todos os crimes que cometeu, e Israel deve saber que a guerra de extermínio em curso a que nosso irmão, o povo palestino, está sendo submetido, cujo objetivo é expulsá-los de sua terra, não funcionará", afirmou o primeiro-ministro.

Estas declarações ocorrem enquanto o secretário de Estado americano, Marco Rubio, iniciou uma visita a Israel, após reiterar o apoio inabalável de Washington ao seu aliado em sua guerra contra o Hamas, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressar seu descontentamento com o ataque no Catar, que gerou condenação internacional.