VATICANO

Papa Leão 14 celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.

AFP

Publicado: 14/09/2025 às 10:20

Papa Leão 14/Filippo MONTEFORTE / AFP

Papa Leão 14 (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Milhares de fiéis foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do papa Leão XIV neste domingo (14).

"Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje", disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos.

"Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações", acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.

Papa Leão XIV
