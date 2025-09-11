Parlamento Europeu vota a favor do reconhecimento do Estado da Palestina

O Parlamento Europeu também aprovou a proposta de resolução que prevê a utilização do termo "genocídio" para descrever os ataques de Israel a Gaza

Bandeira da Palestina próximo da sede da ONU (Crédito: JOSEPH EID/AFP)

Nesta quinta-feira (11), o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que pede aos Estados-Membros da União Europeia (UE) que considerem o reconhecimento do Estado da Palestina, com o objetivo de alcançar a solução de dois Estados.

A assembleia legislativa da UE votou a favor da resolução não vinculativa acordada pelos grupos da maioria centrista, que contou com 305 votos a favor, 151 contra e 122 abstenções.

Segundo reportaram os eurodeputados, a votação foi demorada e tensa. “O resultado foi fruto de negociações exaustivas entre os grupos políticos sobre várias alterações”, explicou o eurodeputado italiano Nicola Zingaretti.

Apesar de no passado, o Parlamento já ter apoiado o reconhecimento em princípio do Estado palestino, esta nova resolução apresenta um apelo mais direto aos governos nacionais para que atuem concretamente.

O Parlamento Europeu também aprovou a proposta de resolução que prevê a utilização do termo "genocídio" para descrever os ataques de Israel a Faixa de Gaza. Mas, a expressão "ações genocidas" acabou por ser rejeitada e excluída do texto.

Premiê de Israel diz que não haverá um Estado palestino



Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assinou hoje o acordo para o plano de expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada. "Vamos cumprir a nossa promessa: não haverá Estado palestino, este lugar nos pertence. Preservaremos a nossa herança, a nossa terra e a nossa segurança. Vamos duplicar a população da cidade", afirmou.

Recentemente Tel Aviv aprovou o controverso projeto para a construção de 3.400 habitações na Cisjordânia, que foi condenado por diversos países e pelas Nações Unidas. O projeto chamado E1 prevê dividir este território palestino em dois, ampliando a área habitacional israelense e comprometendo qualquer continuidade territorial de um Estado da Palestina. Em resposta aos anúncios de vários países de ter a intenção de reconhecer um Estado da Palestina já este mês na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o ministro israelense das Finanças Bezalel Smotrich também apelou à aceleração da implementação do plano e à anexação da Cisjordânia ocupada.

"A decisão das autoridades israelenses de expandir a construção de assentamentos ilegais, que dividirão a Cisjordânia, deve ser revertida. Qualquer construção de assentamentos é uma violação do direito internacional", apontou António Guterres, secretário-geral da ONU.