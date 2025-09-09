Israel aceita cessar-fogo se Hamas depuser armas e libertar reféns

Tropas israelenses posicionadas na cerca da fronteira com a Faixa de Gaza, no sul de Israel, em 9 de setembro de 2025. O exército israelense anunciou em 9 de setembro que agiria com "grande força" na Cidade de Gaza e ordenou que os moradores se retirassem, intensificando o ataque mortal ao maior centro urbano do território palestino. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)

O ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, anunciou nesta terça-feira (9), que Israel aceitou a mais recente proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

No entanto, segundo Saar, a aceitação da proposta tem como contrapartida a condição de que o deponham as armas e liberte todos os reféns na Faixa de Gaza.

As declarações do ministro ocorrem após o governo de Israel ter efetuado hoje um ataque dirigido contra líderes do Hamas, na capital do Catar, onde vivem os dirigentes do grupo. E, também um dia depois de um atentado em Jerusalém ter causado a morte de seis pessoas num ponto de ônibus, um ataque reivindicado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam.