Líderes árabes se reunirão para discutir o ataque de Israel ao Catar

Emir xeque Tamim bin Hamad al-Thani do Catar recebendo o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, em Doha, em 11 de setembro de 2025. Líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA, criticaram duramente Israel em 9 de setembro por atacar líderes do Hamas na capital do Catar, um aliado ocidental que sediou várias rodadas de negociações de cessar-fogo em Gaza. (Foto de Qatar Amiri Diwan / AFP) ( AFP)

Os líderes árabes anunciaram que irão se reunir no próximo domingo, no Catar, numa cúpula de emergência para debater o ataque israelense a Doha, que aconteceu na terça-feira passada e teve como alvo atingir lideranças do Hamas que residem no país.

O primeiro-ministro do Catar ainda fez duras críticas a Israel e ameaçou parar de mediar às negociações de cessar-fogo em Gaza como resposta ao ataque em Doha. Já o Hamas afirmou que o ataque não vai alterar as condições do grupo para pôr fim à guerra em Gaza. “O ataque teve como alvo a delegação de negociação do grupo enquanto esta discutia a proposta de cessar-fogo do presidente dos EUA”, acusou o dirigente do Hamas, Fawzi Barhoum.



Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou o Catar para expulsar os responsáveis do Hamas ou levá-los à justiça, porque se não o fizerem, seu governo irá fazê-lo. A fala de Netanyahu ocorreu após o bombardeio de Tel Aviv aos líderes políticos do Hamas, escalando a sua campanha militar no Oriente Médio e provocando uma série de condenações internacionais.

Os Emirados Árabes Unidos também condenaram as declarações de Netanyahu contra o Catar, classificando-as de hostis. “Qualquer ataque a um Estado do Golfo é um ataque ao sistema de segurança conjunto do Golfo”, disse Afra Al Hameli, Diretora do Departamento de Comunicações Estratégicas do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes.

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, os ataques prosseguem. Nesta madrugada, as forças de Israel lançaram sinalizadores sobre a cidade de Gaza para avisar a população que deve se deslocar para sul do enclave. Foi à primeira vez que isso aconteceu, em quase dois anos de guerra, uma vez que até agora os avisos do exército eram realizados pó meio mensagens para os celulares ou com o lançamento de folhetos.

As ofensivas na Cidade de Gaza e também sobre um campo de refugiados no centro do enclave causaram hoje a morte de, pelo menos, mais 16 civis.