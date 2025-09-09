Itamaraty condena 'ameaças de uso da força' após declarações da Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (9) que Trump "não teme usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo"

Palácio do Itamaraty (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo brasileiro condenou nesta terça-feira (9) as "ameaças de uso da força" contra o país, depois que a Casa Branca assegurou que Donald Trump "não teme usar o poder econômico e militar", em meio ao julgamento por golpismo de seu aliado Jair Bolsonaro.

"O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia", afirmou em nota o Ministério das Relações Exteriores.

Trump "não teme usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", afirmou a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, ao ser perguntada sobre a possibilidade de novas medidas contra o Brasil após as tarifas e sanções impostas em represália pelo julgamento de Bolsonaro.